敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰登板。7回から2番手で1回無安打無失点、2奪三振と好投、最速160.6キロを計測した。チームは延長11回に5-4で勝利。米記者も称賛している。

6番マッキャンに対し、初球99マイルのストレート。2球目は87マイルの変化球で打ち取り三ゴロだった。続く7番タワにも初球99マイル。2-2から99マイルの内角速球を投じ、見逃し三振を奪った。8番バルガスには初球99.8マイル（約160.6キロ）を投じ、最後も速球で空振り三振。ブルペン陣の不振が続く中、上々の復帰登板となった。

X上では米記者が続々と速報した。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏は「100マイルの速球。エグいスプリット。ドジャースはたった今、プレーオフのXファクターを見つけた。ロウキ・ササキだ」と反応。米紙「USAトゥデー」のボブ・ナイチンゲール記者も「2奪三振を含む痺れるような三者凡退で、99マイルを計測した」と称賛した。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は「とても印象的なロウキ・ササキの登板。速球は98〜99マイルで制球も素晴らしかった。スプリットでは体勢を崩した空振りを奪った。そして13球で2三振を奪って三者凡退」と感銘を受けた様子だった。



