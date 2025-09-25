与田祐希、ハイトーンのツインテール姿に反響「可愛すぎる」「新鮮」
10月16日スタートの与田祐希主演ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBSほか）の公式インスタグラムが24日、与田のオフショットを公開した。
【写真】乃木坂46・与田祐希、水着カットなど3rd写真集先行カット
写真には、ハイトーンの髪をツインテールにまとめた与田の姿が収められており、普段の印象とは異なる新鮮な雰囲気。この姿にファンからは「ツインテール！！可愛すぎる」「髪色新鮮」「死ぬバズめちゃ楽しみすぎる！！」といった声が相次いだ。
与田が乃木坂46卒業後、地上波ドラマに出演するのは今作が初めて。普段はアルバイトで生計を立てながら過ごす主人公が、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画をSNSに投稿し、大バズりしたことをきっかけに、告発系インフルエンサーへと変貌していく姿を描く。
引用：『死ぬまでバズってろ！！』インスタグラム（＠dramatokku_mbs）
