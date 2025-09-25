元日向坂46・富田鈴花、期間限定ハイトーンヘアに反響「美しい」「おしゃれで可愛い」
元日向坂46の富田鈴花が24日、自身のインスタグラムを更新し、期間限定だったというハイトーンヘアの写真を公開した。
【写真】富田鈴花、スタイル抜群の水着姿
富田は「期間限定ハイトーン またいつかっ」とコメントを添えて、セルフィーを投稿。上品なワンピース姿にメガネとスカーフを合わせ、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。
富田は8月に日向坂46を卒業。9月には「少し前に、父と母とイタリアへ行ってきました」とつづり、卒業後に家族旅行を満喫した様子を披露していた。その際にハイトーンカラーへイメチェンした姿も公開していたが、今回の投稿で期間限定の髪色が終了したことを明かした。
ファンからは「可愛すぎる」「ほんとうにお美しいです」「おしゃれで可愛い！ またハイトーンしてね！」「髪色結構好きだったんだよね。またいつかっ…」といったコメントが寄せられている。
引用：「富田鈴花」インスタグラム（＠suzy.tomita）
