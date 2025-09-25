内田理央、秋っぽいヘアカラーにイメチェンし「全てがかわいい」「巻き髪が超お似合い」の声
女優・内田理央が、25日にインスタグラムを更新。髪色を変えた近影に「かわいい」と絶賛の声が集まった。
【写真】落ち着いたカラーにイメチェンした内田理央が超かわいい（4枚）
内田は「ヘアメンテナンス ちょっと秋っぽいカラーにしてもらいました。色は3枚目が一番わかりやすいかも」とつづり、髪色を変えた近影を公開。直近の投稿では明るめのブラウンだったヘアカラーが暗く落ち着いたカラーになっており、大人っぽい雰囲気をかもしている。
ゆるく巻いた髪型もかわいらしい内田の投稿にファンからは「全てがかわいい」「巻き髪が超お似合い」「スタイル抜群 でお洒落で可愛い」など、絶賛が相次いでいた。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
