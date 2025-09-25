サイゼリヤが新店舗発表 歓喜の声「ビッグニュースすぎるよね」「うぉー！ 鳥取にーサイゼリヤができるぞー!!」
サイゼリヤは、11月下旬に「イオンモール鳥取北」内に出店し、鳥取市に初進出する。9月18日付で発表した。
【写真】2024年6月…「サイゼリヤ」チーズ増量のピザほか…新メニュー
サイゼリヤは、創業以来イタリアの豊かな食文化に憧れ 、おいしくて健康的なイタリアの家庭料理を、世界中の人が便利に楽しく食べられることを目指して出店しており、今年5月末時点で国内1051店舗を展開。
イオンモール鳥取北は、鳥取県鳥取市で1号店となる。「今後も、地域のお客様に 親しんでいただけるレストランを目指してまいります」と伝えた。
この発表を受け、SNSでは「サイゼリヤが鳥取に来るのまじ？？？」「鳥取にサイゼリヤとやらが出来るの、ビッグニュースすぎるよね」「うぉー！ 鳥取にーサイゼリヤができるぞー!!」など、歓喜の声が飛び交っている。
店名：イオンモール鳥取北店
開店日：2025年11月下旬
所在地：鳥取県鳥取市晩稲348 イオンモール1F
営業時間：午前10時〜午後10時
