M!LKの冠番組『限界突破！やってM!LK』シーズン2放送決定「音楽とバラエティの二刀流で大谷翔平を目指したい」【コメント全文】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのTBS系冠番組『限界突破！やってM!LK』のシーズン2（毎週木曜 深0：59）が、10月9日から放送開始されることが25日、発表された。
【ソロカット】ファイティングポーズでやる気満々！笑顔をみせる佐野勇斗ら
同番組は、昨年11月に結成10周年を迎えたM!LKが、さまざまなチャレンジを通して自分たちの限界を突破しながら一流芸能人を目指す番組。シーズン1の放送終了から半年、M!LKは「イイじゃん」がSNSでの総再生回数23億回を超えるほど大バズリし、メンバーそれぞれも映画やドラマ、バラエティ番組の出演で多忙を極め、ひと回りもふた回りも成長した。満を持してのシーズン2の放送となる。
今回もM!LKを一流芸能人に育てる番組キャラクター・ミルミルくん（トミドコロ）とともに、メンバーの個性がさく裂するロケの模様を送る。パワーアップしたM!LKの姿が見どころとなる。
【コメント】
■M!LK・佐野勇斗
シーズン1が終わってからバラエティ番組にもいろいろと出させてもらったので、一流の方をたくさん見てきました。僕たちの成長ぶりをお見せしたいです！
■M!LK・塩崎太智（※崎＝たつさき）
スタジオのセットがすごい！シーズン1より全部がレベルアップしているので、今回どんな限界突破ができるのか楽しみです。
■M!LK・曽野舜太
この半年間でバラエティ番組をたくさん経験したので、音楽とバラエティの二刀流で、バラエティ界の大谷翔平を目指したいと思います！
■M!LK・山中柔太朗
スタジオに来たら番組の楽しさを思い出しました。（シーズン1が）終わったときは悲しすぎて忘れようとしたこともありましたけど、いまはシーズン2に向けて気合十分、頑張ります！
■M!LK・吉田仁人
今年のM!LKは「イイじゃん」でたくさんの方に知っていただけたので、ここからこんなM!LKもあるんだよ、っていうところを番組を通してお見せしていきたいと思います。応援していただけたらうれしいです！
■ミルミルくん
やったーー！シーズン2！モーめちゃくちゃうれしいじゃん!!この半年で成長したM!LK！いやいやまだまだ成長＆限界突破できる！目指せ一流芸能人！M!LKのみんなとスタッフさんとミルミルくんですてきな番組作っていきます！
■演出・原口虹架氏
パワーアップして帰ってきたM!LKと、ずっと熱いまなざしでM!LKを見守っていたミルミルくんが半年ぶりにミルクアパートに集結します。シーズン2では、さまざまな“限界突破！”をしていく中でM!LKの喜怒哀楽いろんな感情が爆発します。5人が限界を超えて新たな一面を見せてくれる様子を楽しみにご覧ください！
