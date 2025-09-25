超特急カイ、写真集『いま』収録カット解禁 「バスタブ」「奇跡的な激エモ」な艷やかショットも
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイが26日に発売する写真集『いま』（SDP）より、収録カット2点と特典カット2点が解禁された。
【収録カット】“青の電車”＆“2番ホーム”の奇跡的なロケーションでアンニュイな表情をみせるカイ
30歳を記念し、カイ本人がセルフプロデュースした本作は、異国の地・タイを舞台に、気心の知れた友人との旅行のようなリラックスした表情を収めた一冊。本人のファッションセンスが光る私服やプロデュースブランドの衣装も必見。カイの本名「海」にちなんだ美しい海での撮影や、異国のストリートで見せるスタイリッシュな姿、そして素顔が垣間見えるプライベートな瞬間など、30歳の『いま』が詰まっている。
今回解禁されたのは、本作収録の見開きカットの2点。1枚目は、日本から遠く離れた異国の地・タイで、カイのメンバーカラーの青の電車と号車番号の2号車を思わせる2番ホームという、カイを連想してしまうような奇跡的なロケーションで撮影された激エモなカット。どこかアンニュイな表情を浮かべ、リラックスしたような白を基調としたスタイリングで、見る者を強く惹きつける雰囲気抜群のカットに仕上がっている。
2枚目は、カイの大人の魅力が引き立つジャケットスタイルの衣装で、色気が匂い立つようなモノクロのカット。ホテルのバスタブで撮影され、カイ自身のスタイリングで表現されたファッショナブルな魅力と、艶っぽさあふれるたたずまいでこちらを見つめてくるような表情に思わずドキッとさせられる。
さらに特典カットも解禁された。店舗購入特典のポストカードに採用されたのは、ホテルのルームライトに照らされた、フォーマルな装いの中に感じられる艶やかな魅力が印象的な一枚。発売記念イベント3冊券の特典カットは、共に写っている花にも負けない華やかさを持った、カイの美しいフェイスラインに思わず見とれてしまうような一枚となっている。
【収録カット】“青の電車”＆“2番ホーム”の奇跡的なロケーションでアンニュイな表情をみせるカイ
30歳を記念し、カイ本人がセルフプロデュースした本作は、異国の地・タイを舞台に、気心の知れた友人との旅行のようなリラックスした表情を収めた一冊。本人のファッションセンスが光る私服やプロデュースブランドの衣装も必見。カイの本名「海」にちなんだ美しい海での撮影や、異国のストリートで見せるスタイリッシュな姿、そして素顔が垣間見えるプライベートな瞬間など、30歳の『いま』が詰まっている。
2枚目は、カイの大人の魅力が引き立つジャケットスタイルの衣装で、色気が匂い立つようなモノクロのカット。ホテルのバスタブで撮影され、カイ自身のスタイリングで表現されたファッショナブルな魅力と、艶っぽさあふれるたたずまいでこちらを見つめてくるような表情に思わずドキッとさせられる。
さらに特典カットも解禁された。店舗購入特典のポストカードに採用されたのは、ホテルのルームライトに照らされた、フォーマルな装いの中に感じられる艶やかな魅力が印象的な一枚。発売記念イベント3冊券の特典カットは、共に写っている花にも負けない華やかさを持った、カイの美しいフェイスラインに思わず見とれてしまうような一枚となっている。