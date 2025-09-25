舞台『佐藤勝利のすべて』改め『グラタングミ』、大分、青森、奈良公演の詳細決定 メインビジュアルも公開
2024年11月に幕を閉じた舞台『佐藤勝利のすべて』改め『グラタングミ』の大分、青森、奈良公演の詳細とメインビジュアルが25日、発表された。
【画像】佐藤勝利＆蓮見翔ユニット「グラタングミ」ロゴ
前回公演『佐藤勝利のすべて』をベースとし、昨年同様男性ブランコをゲストに迎え、新たに「グラタングミ」としてスタートする初単独公演にふさわしいコント公演を行う。今年も佐藤勝利がプロデューサーを務め、脚本は蓮見翔（ダウ90000）と平井まさあき（（男性ブランコ）が担当、橋本和明氏（wakoshi）が演出を手掛ける。
■公演スケジュール
［大分県］平和市民公園能楽堂
2025年11月2日（日）午後2：00〜／午後6：00〜
2025年11月3日（月）午後2：00〜
［青森県］弘前文化センター
2025年11月12日（水）午後2：00〜／午後6：00〜
2025年11月13日（木）午後2：00〜
［奈良県］いかるがホール
2025年12月18日（木）午後1：00〜／午後5：00〜
2025年12月19日（金）午後1：00〜／午後5：00〜
