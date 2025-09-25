“元相方”バービー＆イモトアヤコ、偶然のリンクコーデで2ショット「新人コンビの初ロケみたいになった」
かつてお笑いコンビ・東京ホルモン娘として活動していたフォーリンラブのバービー（41）とタレントのイモトアヤコ（39）が25日、それぞれのインスタグラムを更新。タレント・若槻千夏（41）がプロデュースするブランド『WCJ』とモデル・peco（30）がプロデュースするブランド『Tostalgic Clothing』の合同展示会を訪れたことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】「息ぴったりですね！」赤＆グリーンのチェック柄リンクコーデで2ショットを披露したバービー＆イモトアヤコ
バービーは「プライベートなのに偶然イモト氏と私服がリンクしてしまって新人コンビの初ロケみたいになった」と投稿。またイモトは「ワクワクとサイコーのおもてなしがつまっていて 苦手な寒さがむしろ楽しみ」とつづり、「#気がついたら #チェックのリンクコーデ」とハッシュタグで“偶然”を報告した。
この投稿に双方のファンからは「凄く楽しそうですね」「お二人の笑顔にめっちゃ元気でました！ありがとうございます」「息ぴったりですね！」「めっちゃくちゃいい笑顔」「2人ともめちゃかわ」「ハッピーしか感じん」などのコメントが寄せられている。
