◇MLB ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)

佐々木朗希投手が138日ぶりにリリーフでメジャー復帰を果たし、最速99.8マイル(約160.6キロ)を記録するなど2奪三振で無失点の投球を見せました。

試合後佐々木投手は「大事な場面だったので抑えられてよかったと思いますし、まあうれしかったです」と話します。

5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしリハビリに励んでいた佐々木投手。ここまで先発登板を続けていましたが、マイナーリーグで初めてリリーフ登板を経験し、メジャーの場でもしっかり役割を果たしました。

「試合に行く前の準備がリリーフは短いので、そこらへんは工夫がいりますし、先発といちばんそこが違う。思ったよりも急だったので、緊張している余裕もなかったですし、まあ早めには準備していたので、そのまま肩を作って、すぐ行ったので、切り替え自体はすごくうまくいったかなと思っています」と感触を語りました。

コーチやトレーナーに支えてもらい復帰を果たし感謝を述べる佐々木投手。現在の体の状態については「きょうスピードも出ていましたし、コントロールもよかった。強くなった感じよりも、以前のように痛みなく自分のやりたい動きが少しずつできるようになってきたと思っています」と話しました。

先発が好投して救援陣で崩れる試合が目立つドジャース。リリーフとして新たな役割を得た佐々木投手は「マイナーで2回と、きょう実際メジャーで投げてみて、結果はいい結果が出ているので、そこらへんはすごくポジティブに捉えていきたいですし、あとは残りの試合で登板を重ねていい準備ができたらなと思っています」と意気込みました。