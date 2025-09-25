トヨタ「ウーブン・シティ」始動！人が住む実験都市がテストコースになりロボットや小型モビリティの実証実験も

トヨタ自動車が静岡県裾野市の工場跡地に建設した実証実験都市「Toyota Woven City」が25日に始動した。

自動車に限らないさまざまな「モビリティ」のテストコースとして作られた街で、トヨタの「私有地」であることを生かし、一般の公道などでは実現しにくい仕様を取り入れながら、実際に人が入居して社会インフラとあわせた実証実験を行う。

実証実験には、トヨタをはじめとしたトヨタグループ12社、ダイドードリンコや日清食品など7社のほか、アーティストのナオト・インティライミ氏も参加する。

トヨタは開発した新しいロボットや小型モビリティの実証実験を行う。

異業種同士の連携や各社の強みを「かけ算」し、相乗効果を生み出しながら、新たな発明を目指す狙い。

最初に実証実験が始まるのは、総面積29万4000平方メートルのうち、約4万7000平方メートル。

このエリアにまずトヨタ関係者とその家族数世帯が入居し、実証実験に参加。

最終的に約300人が入居する予定となっている。

また、一般客の受け入れは、2026年度以降を予定しているという。

イベントに出席した豊田章男会長は「最初に一緒に踏み出していただいたのは7社の皆さん」とした上で「きっとたくさんの共感が生まれ、もっともっと仲間が増えていくと思う」と今後への期待を述べた。