「ステキです！」万博視察の悠仁さまに歓声　ブータンの展示で英語も披露し“大屋根リング”は「皇居より広いですね」

閉幕まであと18日となり、連日、多くの人で賑わっている大阪・関西万博。

25日も、人だかりができていた。

記者リポート：

午前10時すぎです。こちら、「いのち動的平衡館」の前にはすごい人だかりが出来ています。歩いても歩いても、先が全くわかりません。

多くの人が待ちわびていたのは…？

来場者：

いま悠仁さまが出てくるのを待ってるところです。初めて。ドキドキします。

秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが、24日から万博を視察されている。

来場者：

初めてお会いして、すごい幸せな気分になりました。

万博会場で沸き起こった、悠仁さまへの大歓声を密着取材した。

大変な人だかりのお目当ては…

連日、多くの人で賑わっている大阪・関西万博。

記者リポート：

午前9時すぎです。オープン間もないですが、あちら「関西パビリオン」のフェンスの前に、なにやら人だかりができています。皆さんが一斉にカメラを向け始めました。中には手を振る方もいらっしゃいます。

人だかりの、お目当ては…？

来場者：

秋篠宮家の悠仁さまがパビリオンをご覧になられて。素敵な皇族の方。

来場者：

上品な感じ。

悠仁さまが、関西など9つの府県が特産品などを紹介する「関西パビリオン」を見学されていた。

24日から大阪を訪問中の悠仁さま。

25日朝は、万博会場のシンボル「大屋根リング」を視察された。

世界最大の木造建築物として、ギネス世界記録に認定された「大屋根リング」。

悠仁さまは、ウッドデッキから会場全体を見渡し、会場の広さが155ヘクタールであるとの説明を受けると、「皇居より広いですね」と述べられたという。

次に人だかりとなったのは、「いのち動的平衡館」。

待っている人に話を聞くと…。

来場者：

普段お目にかかることのない方なので、拝見できれば光栄やと思います。

午前11時すぎ、悠仁さまが姿を見せられると…一斉にスマホのカメラが向けられ、手を振る人も…。

お姿を見ることができたのは、わずか1分足らずだったが…。

来場者：

感動しました。ステキな青年。

午後には父の秋篠宮さまと合流

そして午後からは、万博の名誉総裁を務められる父の秋篠宮さまと合流。

お二人は、光る端末を手に水からクリーンエネルギーを生み出す新たな技術について説明を受けられた。

すると、オランダ館の外では…。

記者リポート：

すごいオランダ館の真上、大屋根リングの上にも長い列ができています。

ここでも、人だかりができた。

来場者：

後ろ姿だけ見られました。

来場者：

好きだから悠仁さま。年も近いし、ステキです。

来場者：

一番前で見られました。写真もバッチリ撮れました。最高です。

続いて、タイのパビリオンでは、ヘルスケアへの取り組みについて説明を受けられた。

さらに、6年前に家族で旅行したブータン王国のブースにも足を運び、英語で「大変楽しい思い出がございます」と振り返られたという。

思い出深いブータンの展示を、親子で見学された悠仁さま。

成年皇族として初めての地方公務を終えられた。

（「イット！」9月25日放送より）