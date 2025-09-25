ボクシングの「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ １４」の開催発表会見が２５日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦として、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝のカードが正式決定した。１１月２４日に東京・江東区のトヨタアリーナ東京で開催される。王座陥落から１年１カ月ぶりの再起戦で返り咲きを狙う拓真は、ボクシング転向８戦目で世界初挑戦となる天心との大一番に「（天心の）踏み台にはならないぞって。自分はボクシング一本でやってきているので、そう簡単には（世界タイトルを）取らせないぞっていう気持ちでいきたい」と元王者のプライドをにじませた。

拓真は引き締まった表情で会見に臨み、「この試合が決まって過去イチ、モチベーションも上がって自分自身もワクワクする。どんな展開になるか分からない緊張感の高い戦いだが、必ず王座に返り咲きたい。技術勝負の展開になるかなと思う。ＫＯでも決着でもいいので、天心選手に勝つことを心がけて戦っていきたい」と決意を込めた。

ＷＢＡ同級王者だった昨年１０月、３度目の防衛戦で堤聖也（２９）＝角海老宝石＝に判定負けで陥落。現役続行を決めてトレーニングを続け、ＩＢＦ同級王座決定戦も視野に入れてサウスポー対策をしていたところ、天心とのＷＢＣ王座決定戦のオファーが届いた。所属ジムの大橋秀行会長（６０）には「自分はやりたいです」と即答。兄で４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝からも「拓真を天心選手とやらせてください。そっちの方がモチベーションが高いし、どうしてもやりたい。絶対に勝てるからやらせてください」と後押しがあり、実現にこぎつけた。

キック時代から無敗で突き進んでいる神童に対し「天心選手はボクシングに来てから急成長して、実力もあるし、王座決定戦で申し分ない相手。天心選手も（格闘技で）いろんな大きな舞台を経験している」とうなずきつつ、「同じ階級だし、いずれはやるんじゃないかというのは頭の片隅にはあった。（天心は）ボクシングで結果を出しているので実力も認めているし、キックボクシングから（計５３戦）無敗できているので、自分がここでしっかり黒星をつけたいと思っている」と闘志。今は丸腰の元王者は「ベルトも何もないので、負けても失うものはない。自由にボクシングをできる」と、打倒天心に目をぎらつかせた。