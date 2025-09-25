テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が２４日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。

永野は、同じ事務所の後輩芸人であるカミナリ・石田たくみに注意したことを回想。明石家さんまがＭＣを務めるフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」で、たくみと共演したことを振り返った。

永野は「先日、『お笑い向上委員会』に出させてもらって。ひな壇にいたんですけど。カミナリも一緒に出たんですよ。カミナリのたくみ君が。すっごい…、そこ、もう神経質で気になって。（たくみに）笑いみたいに言ったけど、もう７割マジで注意したんですけど。本番中」と述懐。

「さんまさんのスピードってあるじゃないですか？トークスピード。（たくみが）合わせてしゃべってたんですよ。俺より若い人が合わせたんだ…と思って。さんまさんの前だけ早い口調になった。『師匠…』みたいな空気を出して。いや、お前、そういう人間じゃなかったよな？みたいな」と回想。

つづけて「『向上委員会』っていう場所は自分のまま体当たりで行くのがいいと思うんですよ。令和ロマンも出てたときは令和ロマンだったじゃないですか。（たくみは）さんまさんの前だけトークスピードが一緒だったから。すげえ腹がたって。それは全部バラしたよ。さんまさんに。『この人は、こんな口調じゃないです。普段は』って」と話した。

くるまは「チクったんですか？もう、イジりっていうかチクリですよね？」と爆笑。永野は「チクりました。落ちもなく、ただ事実を報告して。（さんまは）『なんや？』って顔になってたけど」と振り返った。

くるまは「そりゃそうですよ。誰も喜ばないでしょ。そんなことしても！」とさらに爆笑していた。