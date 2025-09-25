【ワシントン＝中根圭一】各国首脳らが気候変動対策を話し合う「気候サミット」が２４日、米ニューヨークの国連本部で開かれ、中国の習近平（シージンピン）国家主席はビデオ演説で、２０３５年の温室効果ガス排出量をピーク時に比べ７〜１０％減らす新たな目標を発表した。

これまでは「３０年までに排出量のピークに達する」として、３０年前後の具体的な削減目標は定めていなかった。

中国は世界最大の排出国で、世界の約３割を占める。風力や太陽光発電の設備容量を２０年の６倍以上に拡大する目標や、温室効果ガスの排出枠を企業間で売買する排出量取引市場の拡大も掲げ、温暖化対策への積極姿勢を打ち出した。

欧州連合（ＥＵ）は気候サミットに先立ち、３５年の排出量を１９９０年比で６６・２５〜７２・５％削減する目標を国連に提出する見通しを示している。日本は今年２月、２０３５年度に１３年度比６０％減、４０年度に７３％減とする目標を国連に提出している。

世界２位の排出国の米国は、トランプ大統領が国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を表明しており、２３日の国連総会一般討論演説で、気候変動対策は「史上最大の詐欺」と非難した。