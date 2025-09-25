綾野剛、北村匠海とのシーンで“逃げ出したかった”出来事とは？「久々にやりましたね」

9月25日放送のTBS系『THE TIME,』に、10月24日公開の映画『愚か者の身分』で共演している綾野剛と北村匠海がVTR出演した。

番組ではインタビューが行われ、映画で闇ビジネスの世界から逃げ続けるという役柄を演じたことにちなみ、“思わず逃げ出したくなった瞬間”について質問。

これに対し、北村は、「自分がオールアップしたのが、それこそ歌舞伎町のシーンで」「オールアップって『おめでとうございます！』みたいなのあるじゃないですか。終わったから盛大にやってくれるわけなんですけど、何もここでやる必要…早々に終わりたかったっすね」といい、笑いを誘った。

一方、綾野は北村とのシーンを挙げ、「ものすごく追い詰められてるシーンで、言葉にならない声で『タクヤ』って言うんですよ。『匠海』って言っちゃったんですよ」と、撮影で役名ではなく北村本人の名前を呼んでしまったと回顧。

続けて、「いやもう久々にやりましたね」「滅多に役名間違えないんですけど、あまりにもリンクしすぎちゃって」「死ぬほど逃げたかった」と苦笑いで明かすも、北村は、「そんだけ重ねて見てくれてるんだって。嬉しかった」と語っていた。