白いベビーベッドの中を見つめるワンコと、まだ言葉も話せない赤ちゃん。そこから始まった関係が、いつしか“家族の絆”へと育っていきました…。そんなふたりが共に成長した3年間の歩みをまとめた投稿は多くの反響を呼び、記事執筆時点で156万再生を突破。「尊すぎる」「最高の相棒」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんだった男の子→常に犬と一緒にいた結果、相棒になり…思わず涙する『3年間の成長記録』】

可愛い弟ができたまめたちゃん

Instagramアカウント「10.mameta.10」に投稿されたのは、赤ちゃんだった弟くんと白豆柴の「まめた」ちゃんが“相棒”になるまでの3年間の成長記録。2019年10月生まれのまめたちゃんは、弟が誕生する前から家族の一員として暮らしていた女の子。そんなまめたちゃんに人間の弟ができたのは、とある日のことでした。

ベビーベッドに眠る弟くんを、じっと見つめていたまめたちゃん。その頃から、まめたちゃんと弟くんは少しずつ心を通わせていくことに。赤ちゃんだった弟くんが少しずつ笑顔を見せるようになり、できることが増え…。まめたちゃんもまた、その変化をしっかりと見守っていたようでした。

優しく寄り添い、そして絆が深まって

弟くんが履いている靴下を、口でそっと脱がせるまめたちゃん。やがて一緒に日向ぼっこをしたり、弟くんの小さな手がまめたちゃんの体に触れても逃げることなく受け入れたりと、ふたりの距離は自然と近づいていったといいます。

ぬいぐるみを一緒に引っ張り合い、時には頬をくっつけ寄り添う様子は、まるで本当のきょうだいのよう。まめたちゃんが優しく見守るからこそ、弟くんもまた、まめたちゃんに心を開いていったのでしょう。

いつの間にか“相棒”へ

おもちゃを「どうぞ」と差し出すようになったのは、弟くんが成長した証。穏やかに寄り添う時間、芝生の上を一緒に走る姿も。弟くんが「まめちゃん、かわいい♡」と話しかけると、まめたちゃんは安心しきったような表情を浮かべていたんだとか。

3年間という時間のなかで、お互いの存在を受け入れ、愛情を交わす時間が少しずつ積み重なり、気がつけばかけがえのない“相棒”になっていたようです。ふたりが歩んできたこの優しい日々は、多くの人の心を温めてくれたのでした。

投稿には「愛情があふれる姿に心打たれました」「まめたちゃんは本当に素敵なお姉ちゃん」「かけがえのない相棒同士の関係に癒されます」「優しさが伝わる関係に心が温かくなりました」などのコメントが寄せられています。

