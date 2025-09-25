EXILE×WORKMANの合同イベント『2025秋冬 WORKMAN ZERO-STAGE 新製品発表会』が9月25日に都内で開かれ、EXILE TAKAHIROが登壇した。

EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド「ZERO-STAGE」は、2025年3月に発売を開始し、多くの職人からも支持されながら累計26万点が完売した。春夏シーズンでの好評を受け、第2弾の発売が決定している。

25年秋冬コンセプトとして「『STAGE YOURSELF.』仕事場を、ただの現場と捉えるか。それとも、自分を表現するステージと捉えるか。主役はあなた自身だ。」を掲げ、「高機能×スタイリッシュ」を実現したこれまでにないワークウェアを提案している。

EXILEに加入する以前に建設業界で働いていたTAKAHIROは、重厚感がありながらも、着用した際にストレスを感じない、例年を通じて着やすいことを監修のポイントにしたと明かす。コンセプトに込めた思いを聞かれると、「大変なことは日常にたくさんありますけど、その中でも楽しさや幸せ、夢だったりをいかに気にし出すかで、日頃の景色が変わってくるのかなと思っています。ZERO-STAGEを通して、たくさんの方々に日頃のエネルギーや情熱、モチベーションを少しでも上げていただければと思います」とコメント。“景色が変わる”という視点をワークマン専務取締役 土屋哲雄氏は称賛し、「ZERO-STAGEは、EXILEさんと一緒でなければできなかったシリーズだと思います。特にお客様が主役で、お客様を輝かせるというコンセプトを維持して、一緒にこのブランドを発展させていただきたいと思います」と誓った。

ジャケットの撥水性を試す実験では、TAKAHIROが土屋氏の袖に水をかけることが説明されると、TAKAHIROは慌てた様子で「僕が水をかけるんですか？ 自分自身にではなくて？」「大丈夫ですか？ あとで怒られたりとか、契約終了とかないですか？」と確認する。「自信の撥水性なんで」と話す土屋氏に、TAKAHIROは「すみません！ 失礼します！」とペットボトルを傾けると、ジャケットは見事水を弾いて、下に敷かれたタオルへと落ちていく。「おおー！」と会場が沸き立つ中、TAKAHIROは「安心してます。すごいですね！」と太鼓判を押し、土屋氏も小雨程度であれば濡れても平気であると保証していた。

ステージ終盤には、書道8段の腕前を持つTAKAHIROが、今後の「ZERO-STAGE」への想いを込めて、書道の生パフォーマンスを披露したほか、サプライズVTRとして「ZERO-STAGE」を着用した橘ケンチ、EXILE NESMITHがメッセージを送った。VTRを見終わったTAKAHIROは、NESMITHがプライベートでも結構な頻度で「ZERO-STAGE」を着ていることを明かし、楽屋でも着用していたNESMITHに、EXILE ATSUSHIが「それ、なに？」と気になる様子で質問していたことを振り返る。そこでTAKAHIROは自らATSUSHIに「ZERO-STAGE」を説明したのだと話し、「本当に欲しがってたので、プレゼントしなきゃなっていうのを今思い出しました」と笑みを見せていた。

MCから「今回は第2弾ということで、第3弾も期待していいですかね？」と投げかけられると、「僕は個人的に期待しているんですけど、まだまだ作りたいものもありますし、ご提案させていただきたいアイデアもあったりしますので……」とスタッフ陣に目配せ。「OK」のサインが出たようで、「丸をいただきました！ 第3弾もあるとのことです」と安堵した表情で来期の新作発売を約束した。

（文＝渡辺彰浩）