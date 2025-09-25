地域の活性化などを目的に、石川県は首都圏などから修学旅行の誘致を積極的に行っています。25日には、東京の世田谷区桜木中学校の3年生99人が能美市を訪れました。県内の各市、町にとっては地域ならではの体験を通した魅力の差別化が誘致のカギを握ります。

「この上に箱を置く。この時に“おいしくなれ”って願いを込めて」

指導を受けながら「押しずし作り」を体験する生徒たち。

この日は3つのグループに分かれ「九谷焼の絵付け体験」や「わら細工づくり」にも取り組みました。

「すごい細かい作業」伝統の押しずし作りで魅力アピール

能美市が今回初めて取り入れたのが「押しずし作り」。研究会の中村均司（ひとし）さんが南加賀に根付く、すし文化の歴史などを説明した後、押しずし作りを熱心に指導しました。

「まっすぐだと四方に平たくなる。斜めにすると、かっこよくなる」

生徒たち「すごく苦戦した部分もあったので、職人さんのすごい細かい作業のすごさを改めて実感しました」「地域とかによって、いろんな文化とか歴史が違うので、その文化の違いにふれられて良い経験になった」

「体験」を通した思い出作りで差別化を図る

今後、自治体同士の誘致合戦が強まることも予想される中、どういった魅力をアピールしていくのでしょうか。

能美市 産業交流部 観光交流課 中澤イアラ主査「（能美市は）伝統とか自然が色濃く残っている地域ですので、そういう体験を通して思い出を作り、都会にはない能美市・南加賀の良さを感じてもらえればと思いました」

能美市では2025年度、部活動の合宿や団体旅行など、26件の団体に補助金を出し誘致に成功したということです。