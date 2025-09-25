県議会９月定例会はきょう代表質問が行われ、コメの増産や出没が相次ぐクマ対策について質問が出されました。

きょうの県議会では、政府が出したコメの増産方針を受けて県がどう対応していくかを問う声があがりました。

県によりますと、今年度産の主食用米の作付面積は５万７千ヘクタールと県が掲げた生産目安を２８００ヘクタール上回る見込みですが、農水省からは需要見通しに誤りがあったことが示され、さらに増産する方針が示されました。

しかし県は、過度な増産は価格の維持に影響があるため、政府に対しより精度の高い受給見通しを示すよう求めたほか、県としても生産者や流通業者の声を聞き慎重に対応していくとしました。

■出没相次ぐクマについては...

一方、出没が相次ぐクマについても議論が交わされました。

改正鳥獣保護管理法で、今月から市町村長の判断により市街地でも猟銃の使用が可能となりましたが、これについて議員は。

自民党 小松伸也 議員「体制整備や安全確保、専門知識のある職員の人材育成など課題が多く、猟友会の高齢化やライフル保有率の低さも不安材料であるとの声も聞かれる」

こうした声に対し、県は市町村の対応の参考となるようクマが市街地に出没した際の 対応指針を改定したとしたほか、市町村が許可を出し銃を使う緊急銃猟の訓練や備品などの経費を支援していく方針を示しました。