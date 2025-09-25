車の間をすり抜ける１台の車。



衝突する直前とみられ、かなりのスピードが出ているようにもみえます。



９月２５日午前９時２０分ごろ、恵庭市上山口の国道３６号であわせて車１０台が衝突しました。



複数の事故車両で３車線の道路が塞がっています。



（被害者）「突然衝撃。すごいスピードですり抜けて走っていった、次から次へとぶつかって。茶色の車から人が降りて向こうに走っていった。すごい勢いで走っていった、慌てていて」





こちらが次々に車に衝突したとみられる車です。警察によりますと 運転手は車を残したまま現場から逃走したということです。現場は道の駅「道と川の駅 花ロードえにわ」に近い国道３６号で、札幌方面から千歳方面に向かう車線で発生しました。自衛隊の車両を含むあわせて１０台が衝突して、このうち５０代の女性など２人が病院に搬送されました。いずれも命に別条はありません。警察はひき逃げ事件として捜査していましたが…およそ２時間半後、警察は恵庭市戸磯の工場敷地内にいたパート従業員・今北知宏容疑者３３歳を、建造物侵入の疑いで逮捕しました。ひき逃げ事件の直後、近くの路上では白い乗用車が男に奪われる強盗事件があり、被害にあった男性がその状況を語りました。（被害者）「男が逃げていったんですよ。中道に入ったところでその男とばったり会って、向こうが「なんだこのやろー」みたいな感じで、扉を開けられてつかみ合いになって、この辺を殴られて「わー」と思ったら、僕の車にそのまま乗って逃げていった。ここもぶつけていると思うが、血がこういう風に流れていて、僕のところに向かってきたときには目をむいて、ただものじゃないなと。ここが剥離骨折、この辺も随分殴られたのでぼこぼこしている」（山本記者）「男は木をなぎ倒してグラウンドに侵入し切株につっこみました」奪われた白い車はその後、恵庭市の恵明中学校のグラウンドで見つかりました。学校によりますと午前９時２５分ごろ、この白い車がグラウンドのネットに衝突し、運転手の男は現場から逃走したということです。調べに対して今北容疑者は黙秘していますが、警察はひき逃げ事件と強盗事件にも関与しているとみて捜査しています。