日本歌手協会は２５日、不整脈の一種である洞不全症候群を公表した歌手の美川憲一が「第５２回歌謡祭」（１０月１６、１７日＝東京・江戸川区総合文化センター）への出演を見送ることを発表した。同公演は日本歌手協会恒例のコンサートで、昼夜２回４公演を開催予定。各回で出演者や曲目・構成が変わり総計１３０組以上の歌手が勢ぞろいする予定で、美川の出演も発表されていた。

同協会は「美川憲一さんは、病状を鑑み今回の出演を見送ることになりました」と発表。さらに美川本人も「皆様ご心配をおかけしています。この度は体調不良のため、出演を見送らせていただくこととなりました。申し訳ございません」と謝罪のコメントを寄せ「一日も早く元気になって、来年は今年の分まで歌いたいと思っております」と療養に努めるとした。

美川は２４日にもインスタグラムで「皆様へ 多大なるご心配をお掛けしております。できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への出演は辞退させていただく事になりました」と報告。９月２８日の「秦野たばこ祭」、同２９日の「令和・歌の祭典２０２５ 〜作詞家星野哲郎生誕１００年記念〜」の出演辞退を伝えていた。