オンラインカジノで賭けを繰り返したとして、常習賭博罪に問われた元フジテレビバラエティ制作部企画担当部長・鈴木善貴被告（４４）（懲戒解雇）に対し、東京地裁は２５日、懲役１年、執行猶予３年（求刑・懲役１年）の有罪判決を言い渡した。

矢野直邦裁判官は「賭博の頻度や掛け金の高額さに照らし、非難の度合いは強い」と述べた。

判決によると、鈴木被告は昨年９月〜今年５月、日本国内で携帯電話から海外のオンラインカジノサイト「エルドアカジノ」に接続し、ほぼ毎日、バカラやスロットで賭博をした。

鈴木被告は１６日の初公判で起訴事実を認め、被告人質問では、２０２０年頃に違法性の認識がないままオンラインカジノを始め、賭け金のために借金を繰り返した経緯を明かした。

判決は、鈴木被告がオンラインカジノの利用に関してフジテレビから戒告処分を受けた後も賭博を続けていたとし、「常習性は強く、懲役刑を選択すべきだ」と指摘。一方、被告が反省し、ギャンブル依存症の治療を受け続けるとしていることなどから執行猶予を付けた。

矢野裁判官は判決言い渡し後、「二度とこのようなことはせず、社会の中で更生してほしい」と説諭し、鈴木被告はうなずきながら聞いていた。