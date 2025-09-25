◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)

ドジャースは日本時間25日、ダイヤモンドバックスとの延長11回にもつれる攻防を制し勝利。優勝へのマジックも「1」とし、2年連続の地区優勝へ王手をかけました。

そんなドジャースでは佐々木朗希投手が待望のメジャー復帰。2点リードで迎えた7回にリリーフ起用されると、160キロ前後のストレートも交えながら、1イニングを三者凡退に抑えました。

この好投について、先発マウンドにあがったブレーク・スネル投手は「ヤバイ球だったね。OKだったよ、朗希。自分も本当に楽しみなんだ。彼もとてもワクワクすることになると思うからね。彼が（リリーフを）やり遂げられれば、それが皆の知るところになるだろう」とコメント。

センターでスタメン起用され、決勝打を放ったトミー・エドマン選手も「すごく興奮したよ。朗希は数ヶ月ぶりの登板だったけど、センターから見てもすごく迫力があって、ゾーンを積極的に攻めて自信にあふれているように感じたね」と称賛しました。