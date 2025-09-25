市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす26日昼前後から28日・日曜日まで、晴れる予報に変わりました。週明け29日は再び前線が通過して、雨が降る見込みです。



きょう25日夜9時の予想天気図です。

小野：

前線が石川県内を通過するため、あす26日・明け方まで、雷を伴って雨の降る所があるでしょう。





26日朝9時の予想天気図です。

小野：

石川県内は次第に高気圧に覆われます。九州に前線が見えますが、活動を弱めるため、県内への大きな影響はないでしょう。

小野：

次に前線の影響を受けるのは、29日・月曜日です。きょう25日より長い前線が本州付近を通過します。石川県内は雨脚が強まる可能性があります。情報に注意してください。



気象台の週間予報です。

小野：

ついていた28日・日曜日の雨マークは消えました。ただ29日・月曜日は雨予報のままです。今の時期の最高気温は、金沢では24～25度、最低気温は17度くらいですので、平年より高い日が多いでしょう。来週・水曜日から10月ですが、気象台によりますと、この先も気温は平年より高い状態が続く見込みです。



市川：

秋の深まりは、ゆっくりと進みそうですね。