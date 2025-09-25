これは「伝説級」…TXT・ボムギュ、非現実的な“異次元スタイル”に視線釘付け！「超絶イケメン」【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが、抜群のスタイルを披露した。

【写真】「新たな聖地」誕生！ボムギュ、大阪散策SHOT

ボムギュは9月25日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、黒のロングスリーブTシャツに黒のパンツを合わせ、ポーズを取るボムギュの姿が収められている。まるで漫画から飛び出してきたような圧巻のスタイルを誇り、何気ない姿も絵になる爽やかなビジュアルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「超絶イケメンすぎ」「伝説級」「ビジュ最高」「フェイスラインたまんない」といった反応が寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在ワールドツアーを開催中で、日本では11月15日より「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：TOMORROW＞IN JAPAN」を行う予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。