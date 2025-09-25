本日いよいよデビューメンバー決定！『ボイプラ2』、渋谷“ジャック”の巨大広告に反響続々「幸せ空間」

「ABEMA（アベマ）」で日韓同時・国内独占無料放送中のMnetグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』から、セミファイナルに進出した参加者の巨大ビジュアル広告が東京・渋谷に掲出された。

【話題】『ボイプラ2』日本人練習生・ユメキ、圧巻パフォーマンスに反響！

『BOYS II PLANET』は、「ABEMA」で日韓同時・国内独占無料放送されている番組で、シーズン1の『BOYS PLANET』や、その前身とも言える『Girls Planet 999：少女祭典』、さらに『I-LAND』『I-LAND2』など、数々の大型オーディション番組を手がけた制作陣による最新プロジェクトだ。

番組はKとCの2つのプラネットからスタートし、第3話で参加者が合流。第8話の「第2回生存者発表式」でセミファイナル進出者24名が発表され、続く第10話「第3回生存者発表式」ではファイナリスト16名が公開され、大きな注目を集めている。

そして9月22日より、第2回生存者発表式でセミファイナリストとして残った参加者たちの巨大ビジュアル広告が掲出開始された。掲出場所は東急田園都市線・渋谷駅B1のA0・A1出口方面にある「道玄坂キラキラ☆ボードA」。SNSでは早くも「幸せ空間でめちゃくちゃ楽しかった！」「渋谷地下通路が神通路！」「すごいボリューム！圧巻！！」といった投稿が相次ぎ、盛り上がりを見せている。

(C) CJ ENM. All Rights Reserved.

さらに、サーティワンアイスクリーム渋谷店上に設置された「KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール」では、ファイナリスト16名のビジュアルを用いた映像も放映中で、こちらも必見だ。

デビューという夢に向かって走り続ける参加者たちは、時に衝突し、時に涙を流し、ライバルでありながらも友情を育みながら数々のミッションを乗り越えてきた。今しか見ることのできない彼らの姿を収めた巨大ビジュアル広告は、9月28日まで掲出される。渋谷を訪れる際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。※通行の妨げにならないよう撮影ください ※駅および駅係員への問い合わせはご遠慮ください

(C) CJ ENM. All Rights Reserved.

そして本日（25日）20時から放送される第11話では“ファイナルミッション”が行われ、ついにデビューメンバーが決定する。K-POP界に旋風を巻き起こすであろう新ボーイズグループが誕生する歴史的瞬間をお見逃しなく。