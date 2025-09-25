MONSTA X・ショヌ、Teddy Swims本人も大絶賛！『Bad Dreams』カバー動画が世界で話題に

MONSTA Xのショヌが、米シンガーソングライターのテディ・スウィムス（Teddy Swims）から称賛を受け、世界的な注目を集めている。

9月25日、米ビルボードの公式TilTokに、ショヌがカバーしたテディ・スウィムスの『Bad Dreams』に対する本人のリアクション映像が公開された。

映像の中でテディ・スウィムスは、最近ショヌが出演したYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』で披露した『Bad Dreams』のカバーを鑑賞した。彼は、ショヌの甘美な歌声と安定した高音に終始感嘆し、繊細な歌声のニュアンスを真似して口ずさむなど、豊かなリアクションで視線を引きつけた。

（画像＝billboard公式TilTok）

これに先立ちテディ・スウィムスは、ファンが編集して投稿したショヌの『Bad Dreams』カバー映像に「Wow ！！！！」とコメントして反応したことがある。今回、ビルボードのSNSを通じて改めてリアクション動画を公開し、ショヌの歌唱を称賛した。

ショヌは『リムジンサービス』で、『Bad Dreams』のほかMONSTA Xの『Catch Me Now』や『GOT MY NUMBER』、ファン・ガラムの『I am firefly』などを披露し、ジャンルを問わない確かなボーカル力で注目を集めた。そこにテディ・スウィムスからの称賛が加わり、韓国国内外の音楽ファンの熱気はさらに高まっている。

MONSTA Xのリーダーであるショヌは、グループならではのパワフルなパフォーマンスの中でも揺るぎない歌唱力で音楽的完成度を高めてきた。これまで、ウェブトゥーンやドラマOST、ミュージカル、ユニット活動などを通じて、幅広い音楽性を証明している。

また、格別なバラエティセンスを発揮するショヌは現在、ウェブバラエティ『NOPOGY』のMCとしても活躍中だ。さらに最近、MONSTA Xの新曲『N the Front』のカムバック活動を成功裏に終え、“オールラウンダーアーティスト”としての地位を強固にしている。

なお、ショヌが所属するMONSTA Xは、最新ミニアルバム『THE X』の活動を成功裏に終え、今後も多彩な活動を展開し、グローバルファンと交流を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）