菊地姫奈、金髪にイメチェン「一瞬誰かと」「ギャルっぽくて可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/25】モデルで女優の菊地姫奈が25日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハイトーンカラーにイメージチェンジした髪型を公開した。
【写真】菊地姫奈、金髪にイメチェン
菊地は「髪の毛明るくなった」とコメントし、これまでのダークトーンからハイトーンカラーにイメージチェンジした新しい髪色が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「ギャルっぽくて可愛い」「別人みたい」「一瞬誰かと」「イメチェン成功」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
