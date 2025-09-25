野々村友紀子、娘2人顔出し写真公開 若槻千夏のブランド展示会へ「素敵な親子」「娘さん可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】放送作家の野々村友紀子が9月25日、自身のInstagramを更新。娘2人との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】野々村友紀子、娘2人顔出しショット
野々村は「若槻千夏ちゃんのブランドWCJの展示会に娘たちと」とつづり、娘2人とタレントの若槻千夏のブランド展示会に訪れたことを報告。「pecoちゃんにも久々に会えました！」と娘2人、若槻、タレントのpecoの5人で撮った写真を公開した。
この投稿にSNS上では、「素敵な親子」「娘さん可愛い」「姉妹かと思った」「微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
