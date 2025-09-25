自動車ライター流、真夏の祭典「モントレー・カー・ウィーク」見聞録
2025年、”私のMonterey”は木曜日の夕方に始まった。本当はもう少し早くに入りたかったけれどナパで楽しい仕事があったためこのタイミングになったのだ。もっとも私がモントレー詣を始めた30年前は”カーウィークエンド”だったから、いつも木曜日のモントレー着だった。昔からの有名イベントやオークションは今でもたいてい金曜日から始まるので決して遅すぎるわけじゃない。木曜日早朝に17マイルドライブをスタートするツール・デレガンス（ペブルビーチコンクールの前哨戦）を見学できなかったことくらいだろうか、残念だったのは。
【画像】車好きにはたまらない！毎年8月の恒例イベント「モントレー・カー・ウィーク」を堪能する（写真18点）
25年最初のイベントは木曜夜、ランボルギーニが顧客向けに開放するヴィラでのプレゼンテーションだった。実をいうと顧客を呼ぶのは金曜日から日曜日で、特に日曜日はヴィラがペブルビーチゴルフコースの18番ホールに隣接するためコンクールデレガンス見物には最適の休憩ポイントになる。ランボルギーニのVIPユーザーを自負する方で将来の訪問を予定されているのであればぜひディーラーに相談してみてほしい。もっともいつまであそこでやってくれるのかは定かではないけれど。
で、木曜の夜はそこで翌日発表されたフェノメノの”事前勉強”だった。ステファン・ヴィンケルマン以下、サンタアガータの主だった面々が揃って六人のメディアを相手に特別講義する。これまた例年のことで、昨年はテメラリオ、一昨年はランザドールだった。
チェントロスティーレの20周年（ついでにヴィンケルマンがランボに来て同じく20年）ということでミッティア・ボルカートのテンションはずっと高かったけれど（いつもか）、ポロストリコも10周年だから担当するアレッサンドロ・ファルメスキが”ちょっと変わったミウラ”を前にヘリテージの意義を解説した。
このオレンジのミウラ、紹介文には1971年式ミウラP400S （#3804）とあった。ミウラ通なら”それはおかしい”と思ったはずだ。71年式というからSの最後の方なのだろう。けれども車体ナンバーが”若すぎる”。実はこの個体、最初はP400として生まれている。その際のボディ緑×内装タン。2年後にファクトリーに戻されて車体番号とエンジン番号（＃1787）を変えることなくP400Sへとアップグレードされ、黄×青仕様となって別のオーナーの元へと納車される。さらに一年後、またもやファクトリーに戻り、今度は最後期のSとしてアップデート、装いも新たにオレンジ×黒となって同じオーナーの元へと再びデリバリーされた。だから71年式なのに#3804なのだ。モントレーで出会う個体には面白い物語が多いという一例である。
宿はペブルビーチに近いスパニッシュベイだった。エントランスはすでにちょっとしたスーパーカーショーで、無料で見学できるからか木曜夜でも大賑わい。フロントへたどり着くのも一苦労だ。各ブランドが送迎用に用意するSUVも個性があって面白い。
金曜日は早朝に”ザ・クエイル”からスタート、がここ20年来の習わしだ。クラシックレーシングカー＆スポーツカーの祭典として始まり、今ではハイパーカーや超高級ブランドの集結する人気イベントとなった。ランボルギーニもフェノメノをこちらで発表した。個人的にはメイヤーズマンクスの現代版や、F50の30周年、そしてGMSV S-1 LMに心奪われる。
フェラーリF50 GTがベストofショーを取ったが、時代の流れというものか。トヨタ2000GTとメルセデスベンツ300SLの並びも良かったなぁ。
夕方、人と会うために街へ戻る。カーウィークでの待ち合わせはオークション会場が一番！（だって待たされても退屈しない）ということで、RMオークションが開催されているホテルへ。いきなりマクラーレンF1が現れてびっくり。
