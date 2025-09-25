本文

25日午前10時ごろ登庁した田久保市長。



（記者）

Q.「午前10時03分市議選の出馬会見が進んでいますが市長の支援者の準備は進んでいる？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「…」



記者の質問に答えず市長室に入っていきました。



これは18日、田久保市長がSNSで発言した補正予算案の事業に関する投稿。



（田久保市長の投稿）

『9月議会で止まっているとされていた補正予算分の事業が予定通り執行されました』





この補正予算を巡っては、9月の市議会定例会 初日に不信任決議が可決され、その後、田久保市長が議会を解散したため、議会での審議ができない状態に…そこで田久保市長は、緊急を要する時などに議会の議決を経ず地方自治法に基づいて市長自ら行う決定「専決処分」で事業を執行したと投稿したのです。補正予算は市議選の費用6300万円や焼却炉整備事業4000万円。住宅リフォーム補助事業の2000万円など計2億1500万円。議会で審議できないことで、財源は市の「貯金」である財政調整基金から1.9億円を取り崩す事態となりました。混乱が続く伊東市政。今、注目されているのが、10月19日投開票の市議会議員選挙です。議会を解散した際田久保市長は「新しい力」に期待すると強調。記者からは自らを支持する候補を擁立するか質問が相次ぎました。（記者）Q.「田久保さんを支持する、田久保党と言われる市議たち、そういった人たちを擁立するお考えということでよろしいですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「私に対してですね、常にイエスマンであると、そのような議会であってはならないと思っております。ただですね、今の状況を鑑みまして、もっとですね、いろんな議論があって、いろんな結論があって然るべしという風に考えておりますので、そういった意味での新しい力に期待をしております」新たな市議会となってから、田久保市長の不信任決議案の再可決を阻止するためには定数20の議席のうち田久保市長は、自分を支持する、いわゆる“田久保派”を7人当選させる必要があります。こうした現状の中、連日、新人の出馬表明が相次いでいます。（市議選立候補者）「この伊東市政を正常化するため、いまの田久保市長にNOを突きつけるため立候補します」そして、SNSで田久保市長を支持する内容を今月に投稿していた人物が出馬を表明。（市議選立候補者）「市長に対する不信任案を可決するかしないかは現時点では未定です。この件に関しては結論を申し上げることはできません」新人候補の動きはこのほかにも…。伊東市選挙管理委員会によりますと、22日に開かれた立候補者への説明会には35陣営が参加。その後も問い合わせがあり、24日時点では、38陣営のうち前職は18人で新人は20人。新人の中には出馬を検討中と話す人もいます。“田久保派”に近いとみられる6つの陣営の姿が確認できました。また、この6つの陣営関係者によりますと、田久保市長を支持するかや、再び不信任決議案が出された際の判断について回答を控える候補も出てくるとみられています。大きな注目を集める伊東市議選。市民はどのような一票を投じるのでしょうか。（伊東市民）「今までの市議がどう出てくるか新候補はどのような施策を持っ ているか知りたい」Q.不信任の是非は言うべきか？「言うべきだし議決によって左右されると思うが、田久保派が増えた場合にどう出てくるか見どころ」（伊東市民）「自分が伊東市民として思うのは、必要のないものを建てることが大事なのか否か市民として選びたいと思っている。市議候補が乱立しているが、自分としては市長を選んだ理由は図書館なので図書館問題がはっきりしている人を選びたい」（伊東市民）Q.市長支持の意思表示は？「この状況だと、支持するというと不利に働くと考えるかもしれないが、表明したうえで政策を述べてほしい」新人の立候補表明が続く市議選。地方行政に詳しい小泉祐一郎教授は、議会の不祥事による解散ではないことから、前職と新人の入れ替わりは激しく起きないのではと話します。（地方行政に詳しい 静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）「地方自治法上は、本来は過半数というのが本来のルールなんですよね。そういう意味では、7というよりも、本来は11というのが、田久保市長のですね、不信任かどうかということ、また、その後の市政運営がですね、継続できるかというラインはですね、過半数の確保というのが1つの大きな基準になると思います」また、田久保市長への支持を明言しない候補者もいる中、市民はどのような情報をもとに判断すればいいでしょうか。（地方行政に詳しい 静岡産業大学 小泉 祐一郎 教授）「田久保市長へのですね、考え方というものを明確にですね、示しておられるのか。賛成でも反対でもいいんですか。今回そこが争点ですから、そこを明確にされているかどうかというのがですね、まずその判断基準と最初になると思うんですね。市長の判断が正しいのか、議会のですね、不信任が正しいのかというのは、やはり争点なので、それでご判断いただくのがこの筋だと思います」