NHK連ドラ『終活シェアハウス』全メインキャスト公開 室井滋＆石坂浩二＆戸田恵子＆市毛良枝【コメントあり】
10月19日にスタートするNHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（毎週日曜 後10：00）の全メインキャストが発表された。
【写真】年齢不詳…パワフルなシニア男性を演じる石坂浩二
舞台は、シングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。物語の中で、少年はオバサマたちのバイタリティに触発され、好青年へと成長していく。“楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる”新機軸のヒューマンコメディと銘打たれている。そんなシェアハウスに迷い込む主人公・速水翔太を城桧吏、恋人の林美果を畑芽育が演じる。
今回新たに4人キャストが解禁された。竹下景子演じる歌子と共にシェアハウスに暮らす厚子を室井滋、瑞恵を戸田恵子が演じる。元編集者で、現在は無職ながら自由な暮らしを楽しむシニア男性・沼袋豪を石坂浩二、歌子・厚子・瑞恵と60年来の友人で、軽度認知障害と診断された緑川恒子を市毛良枝が務める。
【コメント】
■室井滋
おばさん真っ盛りの今のタイミングで、“変テコ元教師・厚子”を演じられ、とってもうれしいです。日々コッソリ悩んだり迷走していた事柄がドラマの中にもたくさん登場し、こりゃあ先々の参考になると期待満満！さらには休憩時間に女優の皆さまや若い俳優の皆さまとも世間話に花を咲かせ、いろいろお勉強させてもらっています。何一つ漏らさず、ドラマが終わる頃には最強の厚子になるつもりです。お年頃の皆さまも、どうぞご一緒に
■石坂浩二
沼袋は山登りが好きな男なのです。高齢なれど年齢不詳で、十年の行方不明期間には「南米大陸をさまよっていた」と自称する放浪者。つまり年の割には元気でタフなのです。そうでなければ、4人の素敵なおば様方や今どきの美少年・美少女と共に、次々と起こる怪事件や大問題の中を、息も切らさず渡っていけるはずがない。何といってもおもしろく、胸を打ち、そして思わず頷いてしまうようなドラマです。実際のところ、4人のおば様（失礼!!）に助けられ、若い2人に励まされながら演じている私です。高齢化社会、やはり女性は強く、男性は弱いのか。100歳以上の人口の約8割が女性であるという事実を思うと、まさに象徴的な作品かもしれません。
■戸田恵子
現場は楽しくて仕方ないです。シェアハウスは何たって知恵者の集まり、全てにおいて経験豊かな面々で、個人的には知らないことをどんどん吸収したりしています。そこに若者2人！どんな気分なんでしょうね？おばさん達に気を遣ってくれてるようです。少しずつおしゃべりして若者からもいろいろ吸収してます。お芝居は、広いリビングでおいしいお料理を食べて、ゆったりな時間もあり、いろいろ事件もあって刺激もありで忙しいです。ご期待ください！
■市毛良枝
中高一貫の女子校育ちで、まるで私たちがモデルかと思うようです。卒業以来、友人たちといつかは一緒に暮らす？なんて話も何度もしました。現実は、まだみんな元気で、配偶者もいるし、実現するかはもう少し先のことのようですが。物語の中の恒子は、他の3人と少し違う問題を抱えています。でも性格はのんびりさん。悩みはあってもみんなといるから明るく前向きにいられて希望があります。若いおふたりがまたチャーミングで、互いの関係性も今時のリアルが感じられて素敵。実際こんな子いて、お友達になれたらいいなと思います。一風変わった生活模様ですが、ご一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。
