台風18号による大雨の影響で甚大な被害が出た台湾東部・花蓮県。台湾当局によると、これまでに14人が死亡しました。

花蓮市で飲食店を営む 溝淵剛さん

「今回の場合は誰も予想できなくて、突発的な出来事だった」

花蓮市に20年以上住む溝淵剛さん。家族と一時、連絡が取れなくなった友人がいると話します。

花蓮市で飲食店を営む 溝淵剛さん

「おとといの夜には（友人の）一人暮らしのお母さんと連絡が取れていたが、きのう朝になって連絡がつかないということで」

そこで、友人は雨が降りしきる中、車で実家に向かったところ、2階に避難していた母親と無事会うことができたということです。

しかし、1階の部屋は泥だらけとなり、元の生活に戻るにはまだまだ時間がかかりそうです。

花蓮市で飲食店を営む 溝淵剛さん

「生きていてよかった。一つの町が水に飲み込まれたということですから、（台湾に20年以上住むが）今まで経験したことのないような被害」

きょう午後2時ごろには、頼清徳総統が花蓮県を訪れました。

台湾 頼清徳 総統

「1分1秒を争います。行方不明の33人を迅速に見つけ出すよう強く望みます」

中国メディアによると、香港でもこれまでに100人以上がけがをしたほか、広東省では一時220万人以上が避難したということです。

台風は現在、ベトナムに向かっていて、勢力は次第に弱まるものの、さらなる被害が懸念されます。