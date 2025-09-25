レペット2025秋冬コレクション第5弾♡輝きと洗練の最新シューズ

時代を超えて愛される「Repetto（レペット）」から、2025年秋冬コレクション第5弾が登場します。エレガントな定番フラットシューズに輝きを添えるグリッターモデルや、日常に寄り添うアンクルブーツがラインナップ。さらに、伊勢丹新宿店限定の特別デザインもお目見え。クラフトマンシップと洗練された美しさが響き合う最新シューズを、今シーズンのワードローブに加えてみませんか？

レペット秋冬コレクションの注目フラット

2025年秋冬の目玉は、繊細な光を放つグリッター素材をまとった「Cendrillon Haute バレエフラット」。歩くたびに表情を変えるニュアンスのある輝きが特徴です。

カラーはアルジャンとクラシックの2色展開。価格は各69,300円。タイムレスなデザインに華やかさを添え、秋冬スタイルを格上げしてくれる一足です♡

秋冬のAROMATIQUE新作“Addicted Mood”で日常に特別な装い

洗練シルエットのアンクルブーツ

シンプルで美しいシルエットを追求した「Phoebe アンクルブーツ」は、低めのヒールで安定感のある履き心地を実現。日常使いに寄り添う上質なブーツです。カラーはノワールで、価格は101,200円。

さらに、ゴールドのメタルリボンをあしらった限定デザイン（伊勢丹新宿店のみ取扱い）は105,600円で登場。特別感あふれるデザインは必見です♪

発売日・取扱い店舗情報

最新の2025年秋冬コレクション第5弾は、10月1日(水)より全国のレペットショップおよびオンラインストアにて順次発売されます。価格帯は69,300円～105,600円。

定番の魅力と旬のエッセンスを融合したラインナップは、秋冬コーデに欠かせない存在になりそうです。

繊細な輝きと上質さを足元に♡

時代を超えたエレガンスを体現するレペットの2025年秋冬コレクション第5弾は、日常を彩るフラットシューズから特別感あふれる限定ブーツまで幅広いラインナップ。

クラフトマンシップが生む美しいフォルムと履き心地を兼ね備え、足元から洗練を叶えます。今シーズンのマストハブとして、ぜひチェックしてみてください。