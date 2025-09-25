＜健児＞と書いて何と読む？ヒントは諸国の国府・兵庫などを警備した兵士のことで…難読漢字で日本史を学ぼう

留まることなく流れ、現代の私達へとつながる日本史。

＜按察使＞と書いて何と読む？ヒントはかつて存在した官職のことで…

その間に起こった日本を変えた激変、事件、事変に制度、そして地名に加えて、活躍した武将、悲劇の人物…。

あらゆるものが”漢字”で表記されています。しかし、中にはスラスラと読めない、いわゆる難読漢字で記されているものも。

そこで本企画では難読漢字によるキーワードを厳選。読み方の紹介とともに、その意味をあらためて解説します。

さあ、あなたも難読漢字で日本史を学ぼう！



何と読む？

「健児」

いったい何と読むでしょうか？

果たして正解は…

正解は…

正解は「こんでい」でした。

健児（こんでい）は、奈良時代から平安時代における地方軍事力として整備された軍団。

健児の任務は諸国の兵庫、鈴蔵および国府などの守備であり、郡司の子弟を選抜して番を作り任に当たらせ、国府におかれた健児所が統率した。健児約5人で1番を組織し、数番を作り、国庫の守備に交互に勤務させ、1人の勤務は1年間約60日と定められた。延暦14年閏7月勅によって日限を最長30日と短縮し、これによって従前の1番を分けて2番として1番あたりの人数を減じた。しかし分衛が十分でなかったため、日限を元通りの2倍にする代わりに、健児の調は免じられ、より軍務に専念させるようになった。平安時代中期貞観8年11月に勅をもって、その選任に意を用い、よく試練を行なって1人を以て100人に当り得る強力な兵士となすべきことを国司に命じた。

皆さんは正確に読めましたか？ では次回もお楽しみに。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%85%90）最終更新 2024年4月21日 (日) 07:21