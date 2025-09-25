絶景が楽しめると思う「宮崎県の道の駅」ランキング！ 「高千穂」を抑えた堂々の1位は？【2025年調査】
雄大な山並みと太平洋の美しい海岸線に恵まれた宮崎県には、ドライブ途中に絶景を楽しめる道の駅が点在。地元の食材を使ったグルメや特産品のショッピングはもちろん、自然を感じながらゆったり過ごせるスポットが多く、旅の目的地としても注目されています。
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「絶景が楽しめる道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高千穂峡や渓谷の景色を一望でき、自然の雄大さを感じられる」（30代女性／東京都）、「高千穂の観光地は自然豊かな所が多い印象」（20代女性／福岡県）、「峡谷や渓流、神話の里の風景を一望でき、特に渓谷美と山々の絶景が楽しめるため」（50代男性／山口県）といった声が集まりました。
回答者からは「展望デッキから太平洋の絶景が見れる」（40代女性／福島県）、「南国植物と青い空など、ドライブしながらも景色を楽しめる」（40代女性／長崎県）、「鬼の洗濯板と海を眺められるため」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「絶景が楽しめる道の駅」に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：高千穂（高千穂町）／42票神話と伝説の町「高千穂」の中心に位置し、神都高千穂大橋や高千穂峡が一望できる自然豊かな道の駅。物産館では地元の特産品や新鮮な野菜を販売しており、レストランも併設されています。多くの神話や伝説が残る「ひむか神話街道」に関連した大きなモニュメントも見どころです。
回答者からは「高千穂峡や渓谷の景色を一望でき、自然の雄大さを感じられる」（30代女性／東京都）、「高千穂の観光地は自然豊かな所が多い印象」（20代女性／福岡県）、「峡谷や渓流、神話の里の風景を一望でき、特に渓谷美と山々の絶景が楽しめるため」（50代男性／山口県）といった声が集まりました。
1位：フェニックス（宮崎市）／57票日南海岸国定公園内の「堀切峠」一帯に位置する道の駅です。展望デッキからは、眼下に広がる美しいブルーの海と「鬼の洗濯岩」と呼ばれる奇岩を一望できます。周辺にはフェニックスやジャカランダ、ブーゲンビリアなどの花々が咲き誇り、南国リゾートらしい雰囲気に包まれています。
回答者からは「展望デッキから太平洋の絶景が見れる」（40代女性／福島県）、「南国植物と青い空など、ドライブしながらも景色を楽しめる」（40代女性／長崎県）、「鬼の洗濯板と海を眺められるため」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)