ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¼çºÅÂç²ñ¤Ë¶¨ÎÏ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¡¹â¹»À¸¥Ð¥¹¥±3¡ß3¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¡×¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬¡¢9·î6Æü¤ËÅìµþ¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Î3¡ß3¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö3x3MARVELOUS¡ç¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¼çºÅ¤¹¤ë½÷»Ò¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥óÁª¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£TikTok¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤ÎÁ°ÊÔ¤È25Æü¤Î¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÇÏ±»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¼êÌÜÀþ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¸³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÅú¡£¡Ö3¡ß3¤Ï´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î5¡ß5¤Î¥Ð¥¹¥±¤È¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦Áê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£À¾Â¼»á¤¬¡Ö¡Ê3¡ß3¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÁÇÍÜ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÇÏ±»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤ä¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç»ö¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±3¡ß3¤ò½é¤á¤Æ´ÑÀï¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¹â¹»À¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤¬¤¢¤ë¶¨»¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉý¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï¸åÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£À¾Â¼»á¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸µ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Î»°¹¥ÆîÊæ¤µ¤ó¤¬¸«»ö¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¸«¤»¾ìºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£