日置市に全国でも珍しいという民間のリサイクル施設が完成しました。



日置市に完成したのは「資源循環プラザアクロスひおき」です。関係者が出席し25日落成式が行われました。運営するのはリサイクル事業を行う丸山喜之助商店のグループ会社、セカンドマネジメントで、日置市によりますと全国的にも珍しい民設民営の施設だということです。



日置市のごみ処理施設クリーン・リサイクルセンターは老朽化のため今月30日に閉鎖し、来月1日から「資源循環プラザアクロスひおき」がリサイクルの拠点となります。不燃ごみや粗大ごみを処理するA棟とプラスチックごみを処理するB棟に分かれ、合わせて1日におよそ46トンの処理を見込んでいます。施設で資源化されたものは県外のメーカーへ原料として納品されるということです。





総事業費は20年間の整備運営費を含めて58億円。敷地の総面積は9,899平方メートルです。A棟には光学選別機が導入されています。（永田莉紗アナウンサー）「こちらはセンサーを使って、金属やプラスチックなど細かく選別できるということです」排出されたごみから資源として再利用された量を示す総資源化量の割合は現在の日置市のリサイクルセンターは50％から60％ですが、「アクロスひおき」は65％から75％と15ポイントの上昇を見込んでいます。また災害ごみにも対応ができるということです。（丸山喜之助商店・丸山明紀社長）「1か所で色々なリサイクルの取り組みが見て取れる工場になるので、可能な限り来ていただける方を受け入れてリサイクルの大切さの啓蒙活動は取り組んでいきたい」「資源循環プラザアクロスひおき」は来月1日から稼働します。