海難事故が発生した際、いち早くヘリコプターで駆け付け、迅速に吊り上げて救助を行うのが、海上保安庁の機動救難士です。“空飛ぶ海猿”とも呼ばれる機動救難士による救助訓練が、鹿児島市で行われ、ヘリコプターとの連携や、迅速な吊り上げが確認されました。



救助訓練は、鹿児島市のマリンポートかごしまで行われ、第十管区海上保安本部の鹿児島航空基地に所属する機動救難士6人が参加しました。





縦横ともに2.5メートルの狭い場所を磯場に見立て、取り残された人を救助するという想定です。ヘリコプターを真上に移動させ、機動救難士が降下。上空から救助を行う機動救難士は“空飛ぶ海猿”とも呼ばれます。（仁田尾美菜アナウンサー）「狭い場所からの救助を想定した訓練でしたが、無事隊員が吊り上げられていきます」ヘリコプターが、狭い場所でも正確に機体をコントロールする技術も求められます。地上に降りた機動救難士が、ヘリコプターで待ち構える機動救難士にハンドサインを送り、吊り上げの準備が整ったことを伝えるなど、連携を確認しました。海難事故は1年を通して起きるため、日頃から徹底した準備が必要だといいます。（第十管区海上保安本部・鹿児島航空基地・山本亮輔上席機動救難士）「ヘリとの連携、各人の安全管理、迅速・安全な吊り上げに重きを置いている。何より重要なのが、クルーとのコミュニケーション。ハンドサインや大きな声でコミュニケーションを図る」十管本部によりますと、2025年4月から9月23日までに、機動救難士の出動は、29件あり、このうち5人を救助したということです。