「すげ〜金髪軍団」金田久美子、“金髪だらけ”の地元友人たちと集合ショット 「大量のギャル」「金髪好きだからこの光景たまらん」と反響
女子プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（36）が23日、自身のインスタグラムを更新。「気が合いすぎる大好きな地元の友達」に誕生日を祝ってもらった様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「大量のギャル」金田久美子＆“金髪だらけ”の地元友人たちの集合ショット
金田は「ゴルフから離れられる貴重な時間です。笑」とコメントし、誕生日会の様子を複数枚アップ。「#全員36オーバー #年増金髪 #類は友を呼ぶの図」とユーモアたっぷりのハッシュタグを添え、全員が金髪という個性的な仲間たちとの集合ショットを披露した。
「一か月以上過ぎてるけどお祝いしてくれたありがとう」「#何十年もこーやって楽しい時間過ごせて幸せ」と友人たちへの感謝もつづっている。
この投稿には「すげ〜金髪軍団」「美人さんばっかり」「大量のギャル」「楽しそう」「金髪好きだからこの光景たまらん」など、さまざまな反響が寄せられている。
