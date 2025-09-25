秋の京都で『光の幻想列車』 嵯峨野観光鉄道が10・25からライトアップ
京都の嵯峨野観光鉄道は、トロッコ列車沿線のライトアップ＆イルミネーションを今年も実施する。
【写真】秋の京都、幻想的な紅葉
『光の幻想列車』と題し演出した沿線では、約1000台の照明に照らされる美しい紅葉、色彩豊かな光によってさらに神秘的な姿を見せる山々、きらめく川面など、まさに「幻想的」な光景を楽しめる。
期間中はより多くのお客様にご乗車いただけるよう「臨時列車」を運行する。
■実施内容
点灯日時 : 2025年10月25日（土）〜12月29日（月）午後4時30分〜最終列車まで
※運休日 2月17日（水）を除く
期間中に運行する臨時列車
列車名：嵯峨野81号、嵯峨野82号
運転日：2025年10月25日（土）〜12月14日（日）
以下の運転日は、臨時列車をさらに1往復運転
列車名 嵯峨野91号、嵯峨野92号
運転日 2025年11月22日（土）〜30日（日）、12月5日（金）〜7日（日）
込め嵯峨野16号（トロッコ亀岡駅16時30分発）以降、ライトアップ及びイルミネーションを楽しめる。
