Âç±«¤Ç¼Ö¤¬¿»¿å¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¤ËÁ´¹ñ¤«¤é»Ù±çŽ¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î»×¤¤¤òŽ£µÜ¾ë¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÁ±°Õ
8·î¤Ë·§ËÜ¸©¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¼Ö¤¬¿»¿å¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤òÌµ½þ¤ÇÂß¤·½Ð¤¹ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢1500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é¼Ö¤Î´óÉÕ¤òÊç¤ëÃæ¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Á¼ç¤Ï2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¡£Éã¿Æ¤¬·§ËÜ¤ØÁ±°Õ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿°æÍ§è½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖµÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é1¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¼Ö¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©¤äÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤«¤é¼Ö¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö·§ËÜ¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤··§ËÜ°Ê³°¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Âß¤·½Ð¤·¤ò»Ï¤á¤Æ1¤«·î¡£Í×ÀÁ·ï¿ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÒ³²¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¶¨²ñ À¾ÛêÎ¤ÈþÁíÌ³ÉôÄ¹
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î1ÆüÌó500·ï¤È¤¤¤¦¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÂ¿¤¯¤Æ¤â100·ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¸©Æâ¤«¤é1500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ê¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢24Æü¡¢µÜ¾ë¸©¤«¤é1Âæ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÅÐÊÆ»Ô¤ÎÎÂÀîÀ¯¹¨¤µ¤ó(72)¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÂÀîÀ¯¹¨¤µ¤ó
¡Ö¸µ¡¹¤ÏºÊ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ç¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÎÂÀî¤µ¤ó¤Î»°ÃËŽ¥¸¯²ð¤µ¤ó2Ç¯Á°¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉÂ¤Ç39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ž¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¸¯²ð¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é´óÉÕ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎÂÀîÀ¯¹¨¤µ¤ó
¡Ö¼Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼Ö¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂ©»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸¯²ð¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ï10·î¡¢·§ËÜ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ž¢¼Ö¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¡Ä·§ËÜ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¤â·üÌ¿¤Î³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û
ÆüËÜ¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ç¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ç²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë´óÉÕ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃÈÖ¹æ)050-5482-3178
¤½¤·¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ö¤Î¿»¿åÈï³²¤Î¿ô»ú¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ò»ÙÊ§¤¦¸«¹þ¤ß¤Î¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤Ï¡¢8·î29Æü»þÅÀ¤Ç1Ëü2236Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2020Ç¯¤Î·§ËÜ¹ë±«¤Î2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¹þ¤ß»ÙÊ§¤¤³Û¤Ï88²¯4013Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤ÏŽ¢¤³¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤«¤±¤Æ¿ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ßŽ£¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï25Æü¡¢±þµÞÂÐ±þ¤Ë°ìÄê¤Î¤á¤É¤¬¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÉüµìŽ¥Éü¶½ËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ä»ö¶È¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¤ÎºöÄê¤òº£Ç¯12·îº¢¤Þ¤Ç¤ËºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£