地震の影響で先送りとなっていた石川県西部緑地公園の再整備計画について、石川県の馳知事は来年度、基本計画の策定に着手する方針を示しました。

25日、石川県議会の予算委員会で取り上げられたのは、金沢市にある石川県西部緑地公園の再整備について。



下沢 佳充 県議：

「基本構想から次の段階へ進むべきかなと思いますが、知事の所見を伺います」



石川県・馳 浩 知事：

「来年度、基本構想の次の段階となる基本計画の策定に着手し、この大規模プロジェクトを動かしていきたい」

馳知事は、来年度基本計画の策定に着手する方針を示しました。



整備の順番は、まずは産業展示館から。



次に県立野球場、そして公園の再配置としています。

再整備を巡っては、能登半島地震の対応を優先するため、財政負担を見極めた上で判断したいとして、先送りしていました。



今、このタイミングで判断した理由については…



石川県・馳 浩 知事：

「災害からの復旧復興の一つの道筋は見えてきている。財政的な負担も長期間に渡りますけれども、軽減しながら対応して、その絵姿を基本計画として、来年度はやっていきたい」



一方、方ライフラインである水道用水の防災対策については…

吉田 修 県議：

「鶴来浄水場での土砂災害対策について、どのような対策をとろうとしているか、知事にお尋ねしたい」



白山市の鶴来浄水場は、加賀市から七尾市まで石川県内の13市町に、県水を供給しています。

この施設の裏には、急な斜面の山があり、石川県がこれまで調査を進めていました。



石川県・馳 浩 知事：

「今後、調査結果を踏まえ、砂防堰堤の整備など、必要な対策を進めてまいりたいと思います」

去年の豪雨では、珠洲市の大谷浄水場に土砂が流入し、甚大な被害が出ました。



石川県では今後、土砂を貯めることができる砂防堰堤などの整備を目指す方針を示しました。