２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が２４日に臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにしたことを報じた。

小川氏は未婚、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年２月から１０回以上に及んだと説明。ホテルまで公用車を使ったケースもあったという。小川氏は「公私にわたる相談に乗ってもらっていた」と男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。

コメンテーターで出演のお笑いタレント・パックンことパトリック・ハーランは「僕は基本的に人の男女関係は他の人、まったく関係ないと思います」と前置きした上で「でも、公の場の方ですから、見え方が大事なんですね」とコメント。

「変な話、男性職員と２人で個室で食事をしてるとか、カラオケボックスに２人で入って、歌ってないとか、そういうことが万が一、漏れたとしても、見え方としてそこまで悪くないと思うんですよ」と続けると「レンタルスペースとかレンタルオフィスとか、そういう選択肢もありますから。やっぱり、場所選びの間違いに尽きますよね」と話していた。