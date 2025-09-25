伊藤道場・新宿フェイス大会（１０月１６日）で行われるＡＡＡＷタッグ王座戦の調印式が２５日、大田区の伊藤道場で行われ、王者組「スパーク・ラッシュ」のＳａｒｅｅｅ（２９）＆彩羽匠（３２）が意気込みを語った。

「スパーク・ラッシュ」は今回勝利すればＶ３となる。挑戦者の伊藤薫＆渡辺智子はともに全日本女子プロレス（全女）で１９８９年にデビューした大ベテランだ。４人は２０１９年８月のディアナ川崎大会でＷ．Ｗ．Ｗ．Ｄ世界タッグ王座をかけて同じカードで対戦しており、その時は伊藤がＳａｒｅｅｅから肩固めで勝利を奪っている。この敗北を機にＳａｒｅｅｅ＆彩羽は一時袂を分かち、それぞれシングル戦線に歩みを進めていくことになった。

雪辱に燃えるＳａｒｅｅｅは「６年前、試合ではボッコボコにやられて、完全に心を折られてしまって、私たちはタッグを組むこともやめました。ですが、こうして今タッグチャンピオンとしてベルトを巻いています。『スパーク・ラッシュ』という名前もつきました。私たちにとって避けては通れない壁がお二人だと思い、このベルトに挑戦してほしいとお願いさせていただきました」と今回のＶ３戦の経緯を説明した。

彩羽も「６年前、個々が強ければタッグも強いだろと思っていた。だけど、シングルとタッグが違うものだとあの時体感した。６年前よりもタッグの大事さを学んできたと思っている。全女からある経験を積んだタッグですけども、そこに勝つことに意味があると思う」と怪気炎をあげた。

一方の渡辺はこの王座戦を「ぶっちゃけた話、１か月ぐらいＮＧ出してました」と告白。さらに「（スパーク・ラッシュの）２人があまりに強すぎるし、挑戦させてもらうほどの試合を今してるのかなと思ってしまって…」と本音を口にした。

これを聞いたＳａｒｅｅｅが「挑戦するって決めた以上はもっと強気でいてほしい。そんな弱気な２人を指名したわけではない」とカツを入れると、伊藤から「全然弱気じゃない。そう見せかけているだけですから」と反論を受けていた。悲願のリベンジなるか、注目だ。