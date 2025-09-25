三川町のコインランドリーで乾燥機に火をつけて壊したとして8月、逮捕された54歳の男が、コインランドリーに隣接するショッピングセンターの女子トイレに侵入し、ペーパータオルなどに火をつけて壁などを焼いた疑いで25日、再逮捕されました。



非現住建造物等放火などの疑いで再逮捕されたのは、本籍・富山県で住所不定の無職の田村寛之容疑者（54）です。

警察の調べによりますと、田村容疑者は8月27日午後9時15分ごろ、三川町横山のショッピングセンター「ラコス」の女子トイレに侵入し、ライターで手洗い場に置かれたペーパータオルに火をつけ壁などに燃え移らせて焼いたほか個室内のトイレットペーパーに火をつけてトイレットペーパーホルダ1個を焼いて壊した疑いが持たれています。

田村容疑者はこの直前にもショッピングセンターに隣接するコインランドリーに侵入し乾燥機1台に火をつけて壊したとして逮捕されていて、警察と消防が見回りをしたところトイレ内で焼けた跡を発見したということです。

田村容疑者は警察の調べに対し、「憂さ晴らしでやった」と供述していて、2件の犯行をおおむね認めているということです。

