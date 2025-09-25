

フィリップ・パレーノ作（声・石田ゆり子）／メンブレン

26日に開幕する現代アートのイベント「岡山芸術交流2025」の作品が25日、お披露目されました。

「岡山芸術交流2025」の開幕を26日に控え、記者会見や内覧会が開かれました。

このイベントは世界11カ国30組のアーティストの作品を、岡山市の19会場を中心に展示するものです。

人の感覚器官を表している作品「SOMU（自律的数学宇宙）」です。センサーが空間の情報を集め、サウンドで表現します。

旧内山下小学校の敷地に登場したタワーは、イベントのアーティスティック・ディレクターを務めるフィリップ・パレーノさんの作品です。学習型AIやセンサーを搭載し、気温や湿度、風速や振動などを感知し、周りとコミュニケーションします。

表町商店街のビルに置かれた1台のピアノ。アバンギャルドな作品で知られるミュージシャン、アルカの鍵盤タッチを学習したAIが、絶えず変化する演奏を期間中、奏で続けます。

映像作家が岡山の大学などと協力し、動物や植物を撮影した映像作品です。人の知覚できる範囲を超え「生命」を表現しようとしています。

岡山芸術交流は10月26日～11月24日まで岡山市の各地で行われます。鑑賞は無料です。