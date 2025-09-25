鶴岡市で9月20日、住宅地に出没したクマに対し、市町村長が猟銃の使用を許可する「緊急銃猟」が全国で初めて判断されました。鶴岡市の皆川治市長は25日、当時の対応を踏まえ「『緊急銃猟』の判断は現場の職員に委任することが必要」との考えを示しました。



9月20日、鶴岡市のJR鶴岡駅近くの住宅の庭に体長およそ1メートルのクマが出没し、1時間余り居座りました。

鶴岡市の皆川治市長は当時、クマが日常の生活圏に侵入し、人への危害を防ぐ緊急の対応が必要な状況など4つの条件を満たした場合に市町村長が猟銃での発砲を許可する「緊急銃猟」を全国で初めて判断しました。

当時は、「緊急銃猟」の判断が出されましたが、その直後にクマが警察官と猟友会のメンバーらに近づいてきたため、警察が緊急性があると判断して銃の使用を許可。猟友会のメンバーが警察の判断に基づいてクマを駆除しました。

皆川市長は25日に開かれた定例の記者会見で、今回のクマの出没について、日常生活圏に入ったクマを見つけた時点で「緊急銃猟」を判断すべきケースだったと振り返りました。





皆川治鶴岡市長「私も市長ですけども銃器というものまずなかなかなじみがないというところがあり、 そういうことを考えると市町村長の権限という風にする必要があったのか、逆に緊急銃猟制度ができたことによって足かせになった可能性が私はあると思っている」皆川市長によりますと、クマが住宅の庭で見つかった当時、現場で市職員と警察官、猟友会のメンバーが協議した結果、警察の判断による発砲許可を得ることになりましたが、クマが寝ていて動かなかったため県警察本部の許可が出ず、「緊急銃猟」を判断したということです。「緊急銃猟」の判断はクマの発見から1時間余りが経った後でした。皆川市長は、クマの対応には迅速な判断が必要となるため、現場にいなければ的確な対応ができないとした上で、今後の対応について考えを示しました。皆川 治鶴岡市長「緊急銃猟の判断を現場にいる職員に委任をしていくということが今回の事案を考えてみると必要だろうと考えていて現在、その方向で調整を進めていこうということになっている」鶴岡市では現在、職員2人がクマが出没した現場に出動する役割を担っていて、皆川市長は今後、現場でクマの対応に当たる職員を増やし、早い段階で「緊急銃猟」の判断を現場に委任する方針です。