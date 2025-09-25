桃井かおり、山菜使った“手作り”夜ごはんに反響「炊き込みご飯や」「季節感じます」
俳優の桃井かおり（74）が25日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、手料理を披露した。
【写真】「炊き込みご飯や」「季節感じます」山菜を使った桃井かおりの手料理
インスタでは、日々の食事や手料理を伝える投稿がおなじみとなっている桃井。この日は「炊き立て山菜炊き込みごはん！」「夜景が主菜の家ご飯〜」と、ちゃめっ気交じりに夕食のメニューを写真で紹介した。
テーブルには、茶碗に盛られた炊き込みご飯と、その横にのびる、ふき、山椒の花を煮付けた山菜の小皿が添えられている。
ファンからは「炊き込みご飯や」「凄いなあ!!」「季節感じます」「きゃらぶきのお皿、素敵です」「人様のご飯ですが癒されます」など、食欲をそそられる投稿に対し、さまざまな反響が寄せられている。
